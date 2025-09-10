La unidad de Hospitalización a Domicilio del CHUAC renueva su flota para mejorar la atención

La Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) acaba de estrenar los 12 vehículos que conforman su flota habitual de desplazamientos.

La renovación permitirá a los equipos médicos y de enfermería reforzar su labor asistencial a los pacientes atendidos en sus hogares, mejorando la eficacia y rapidez en las visitas.

Durante el último año, la unidad realizó cerca de 12.000 visitas médicas y más de 13.000 de enfermería, atendiendo a casi 1.900 pacientes.

Este servicio evita ingresos hospitalarios para personas que, por el tipo o el estado avanzado de su enfermedad, requerirían hospitalización, pero prefieren recibir en casa los mismos cuidados y tratamientos que en el propio CHUAC.

Para que este tipo de atención sea posible, el equipo de HADO verifica previamente que el paciente cuente con un diagnóstico establecido, que su estado sea estable y que disponga en el hogar de las condiciones sociofamiliares adecuadas, incluyendo un familiar responsable de su cuidado.

Además de administrar tratamientos intravenosos y revisiones diarias, los profesionales enseñan a las familias a interactuar y cuidar a los enfermos, creando vínculos que en ocasiones resultan difíciles de romper al alta médica.

El servicio mantiene actualizado un informe de cada paciente para facilitar la labor de emergencias como el 061 en caso de ser necesario.

Con esta atención, el CHUAC busca que los pacientes reciban cuidados de nivel hospitalario sin salir de casa, beneficiándose física y emocionalmente al poder mantener su rutina y entorno familiar.