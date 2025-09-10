A Coruña se adelanta en sostenibilidad: el puerto estrenará en 2027 suministro eléctrico para cruceros

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha anunciado que en las próximas semanas adjudicará la construcción y gestión del sistema OPS (Onshore Power Supply), que permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica del puerto y apagar sus motores durante sus escalas.

La instalación, prevista en los muelles de Trasatlánticos y Calvo Sotelo Sur, entrará en servicio a principios de 2027, convirtiendo a A Coruña en uno de los primeros puertos de España en ofrecer este servicio sostenible.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por las navieras durante la Seatrade Europe de Hamburgo, la principal cita del sector en Europa.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, destacó en el stand de Puertos del Estado el crecimiento del puerto en los últimos años y adelantó que en 2025 se esperan 180 escalas y unos 450.000 pasajeros, cifras históricas que apuntalan el liderazgo coruñés en la cornisa cántabro-atlántica.

Durante la presentación también se promocionó el Museo de Estrella Galicia (MEGA), que se ha consolidado como atractivo para cruceristas al ser el único museo de España dedicado a la cultura cervecera y estar ubicado dentro de una fábrica en activo.

La delegación coruñesa en Hamburgo incluyó, además de la Autoridad Portuaria y MEGA, a representantes de Corunna Cruise Terminal y del Real Club Deportivo, que promocionaron el futuro museo del Dépor.

Estos encuentros directos con navieras y operadores buscan reforzar la relación comercial, ampliar la oferta cultural y minimizar el impacto de la tasa turística que el Ayuntamiento aplicará en 2026, costeada por las compañías y potencialmente perjudicial para la competitividad del puerto.

La Autoridad Portuaria mantiene su firme apuesta por el turismo de cruceros, que deja en la ciudad y su área metropolitana un retorno económico superior a los 40 millones de euros anuales. Al gasto directo de pasajeros y tripulantes se suma el impacto en hostelería, comercio, transporte y servicios turísticos, consolidando a A Coruña como uno de los destinos de referencia para el sector en el norte de España.