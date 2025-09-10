El Concello de A Coruña prevé llevar al pleno de octubre la nueva ordenanza de terrazas

Los coruñeses un día de verano en las terrazas de La Marina Quincemil

El Concello da Coruña prevé someter al pleno de octubre la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas, según confirmó este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

"La ordenanza está prácticamente terminada, pero queremos revisarla con más calma", señaló la alcaldesa. Por este motivo, se decidió no incluirla en los temas del pleno de septiembre, que se celebrará este jueves en el Salón Real de María Pita. "Más pronto que tarde irá a pleno, previsiblemente en el mes de octubre", añadió Rey.

Este jueves se aprobará la ordenanza de movilidad sostenible

Por otro lado, este jueves el pleno de A Coruña dará luz verde a la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que incorpora modificaciones como sanciones a los usuarios que escuchen música con altavoces en los autobuses urbanos.

Al respecto, la alcaldesa explicó que "es de sentido común no llevar a cabo estos actos en el interior de los medios de transporte. Molesta a los conductores, que deben mantener la concentración en la carretera y son responsables de la seguridad de los usuarios".

Asimismo, Rey detalló que las sanciones por incumplir esta norma se incluirán en la ordenanza dentro de un régimen sancionador específico.