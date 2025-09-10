Una caída de cascotes moviliza a los bomberos de A Coruña en la calle Picavia

Una caída de cascotes de un edificio de los primeros números de la calle Picavia, en A Coruña ha movilizado esta tarde a los bomberos de A Coruña.

A las 19:20, los profesionales se desplazaron hasta este lugar para supervisar el estado de una fachada, ante la caída de estos restos a la vía pública con el peligro que ello supone para los viandantes.

Tras cortar el tráfico en dirección desde Plaza de Ourense, los profesionales se subieron a través de uno de los camiones escalera hasta la zona superior, para apuntalar la zona y evitar consecuencias mayores.

La intervención finalizó sin grandes incidentes, pero con los viandantes contemplándola y comentándola en corrillos.