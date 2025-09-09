Sadamaioría apelará ante el TSXG en el proceso judicial derivado de la moción de censura del 2022

Sadamaioría, formación que gobierna en el Ayuntamiento de Sada (A Coruña), apelará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el proceso judicial contra el gobierno local salido de la moción de censura de 2022.

Según ha informado, seguirá formulando todas las actuaciones necesarias "con el objetivo de que se depuren las responsabilidades políticas y económicas derivadas de los actos y decisiones aprobados por los concejales y concejalas tránsfugas que impulsaron la moción de censura de noviembre de 2022" y por la que el actual alcalde, Benito Portela, perdió en ese momento la Alcaldía.

El anuncio de apelación lo hace después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña estimase parcialmente la demanda presentada en su momento por esta formación.

En ella, declara no conformes a derecho determinados acuerdos plenarios adoptados por los concejales que impulsaron la moción.

Concretamente, le da la razón a Sadamaioría en cuestiones como la compatibilidad y el régimen retributivo de la entonces edil María Pardo Fafián, al entender que era superior a los límites legalmente establecidos.

Sin embargo, la formación anuncia apelación ante el TSXG al entender que el Juzgado está "vaciando de contenido" la Ley Antitransfuguismo "al aceptar que los concejales tránsfugas seguían formando parte de sus respectivas formaciones en el momento de la moción de censura", en concreto el PP y el PSOE, partidos de los que fueron expulsados.