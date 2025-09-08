Inés Rey confirma que María Rivas formará parte del organigrama del gobierno municipal de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Rivas. X María Rivas

María Rivas dejará esta semana de ser subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña y retomará su puesto como funcionaria en el Concello. Su futuro dentro de la corporación local todavía es una incógnita, aunque este lunes la alcaldesa Inés Rey ha confirmado que formará parte del organigrama del gobierno municipal.

Preguntada por qué cargo ostentará Rivas, Rey no ha adelantado ninguna información, recordando que se incorporará a su puesto de funcionaria en primer lugar.

"Cuando hay una persona con el talento que tiene María Rivas, para mí es un orgullo poder contar con ella en mi equipo", ha afirmado en un acto celebrado en el CEIP Curros Enríquez con motivo del inicio del curso escolar.

El pasado viernes, cuando se conoció el cese de Rivas como subdelegada, la regidora ya afirmaba que sería una "persona imprescindible" para la corporación. En una comparecencia celebrada este lunes en la sede de la Subdelegación, María Rivas afirmó comenzar esta nueva etapa "con la misma ilusión y compromiso con los que vine a esta administración".