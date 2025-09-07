¿Por qué habrá una moción de censura en Carral (A Coruña)?

El alcalde de Carral, Javier Gestal, en una foto de archivo. Concello de Carral

El próximo miércoles, 10 de septiembre, Carral vivirá un pleno que hará efectiva una moción de censura dejando la alcaldía de nuevo en manos del popular José Luis Fernández Mouriño. El PP presentaba el pasado 26 de agosto la moción con el apoyo de dos exconcelleiros de Alternativa dos Veciños, el partido de Javier Gestal, en el gobierno local desde el 2019.

En ese mismo año, Fernández Mouriño, concelleiro desde 1991, perdía por primera vez la alcaldía en 16 años. La primera vez que Alternativa dos Veciños accedía al gobierno de Carral lo hacía de la mano del PSOE.

En las siguientes municipales, ya en el 2023, AV pasó a tener la mayoría absoluta de 7 concelleiros, mientras que el PSOE pasaba a tener uno y el PP se mantuvo con cinco.

Desde entonces, Alternativa gobierna en Carral con un equipo de gobierno que en el último año se acabó rompiendo. En septiembre del 2024 Gestal revocó las competencias a su concelleiro de Cultura, Deporte, Xuventude e Protección Civil Francisco Bello.

Un mes más tarde, en octubre, las concelleiras Mercedes Caridad y Susana Guimarey pasaron a estar de baja médica. Ya en marzo de este 2025, Guimarey presentaba su renuncia mientras que en abril Gestal le retiraba sus competencias a Caridad.

Con este escenario, el pasado 26 de agosto el grupo popular presentaba una moción de censura con el apoyo de Francisco Bello y Mercedes Caridad, ambos fuera ya de las filas de Alternativa.

Los motivos del PP

Entre las razones de los populares para arrebatarle la alcaldía a AV están motivos presupuestarios, de servicios sociales o en materia de sanidad, educación, medio ambiente o urbanismo. En pocas palabras, Fernández Mouriño denuncia que Gestal "é un rexidor que non rixe".

El portavoz del PP critica que "o Concello está paralizado. Hai carencias gravísimas e iso é debido a que o noso alcalde non goberna e ao non gobernar os seus concelleiros non están activos".

Mouriño rehúsa utilizar la palabra "tránsfuga" para hablar de Bello y Caridad. "Non considero que sexa a palabra neste caso. Son persoas cesadas", matiza.

Tránsfugas o no, el popular cuenta con su colaboración para llevar a cabo medidas propuestas en los programas del 2019 y del 2023. "Temos proxectos ambiciosos e neles coincidimos á perfección cos dous concelleiros que botaron fóra de Alternativa. E como concelleiros que son traballarán para sacar as cousas adiante", explica.

El popular también critica a Gestal, quien era su persona de confianza durante su tiempo en la alcaldía, y a quien tacha de irresponsable por "romper" a su equipo de gobierno actual: "Non me din conta ata que vin que a xente pensaba que quen o facía todo era Javier Gestal".

A partir de ahora, de nuevo en el gobierno local, Mouriño asegura que retomará el contacto con todas las consellerías y también con la Deputación.

Objetivo Deputación

El ente provincial es, precisamente, donde pone el foco Alternativa dos Veciños como motivo de fondo de esta moción.

Tras el anuncio, el presidente del partido y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acusaba al PP de comprar a concelleiros en municipios como Carral o Fisterra para recuperar el gobierno de la Deputación.

"A quen non lle interesaría estar gobernando para levar a cabo o seu proxecto? Non entendo que importancia ten iso para un partido que ten un único deputado provincial. Non creo que isto afecte en nada á Deputación", comenta al respecto Mouriño.

El PSOE critica la moción pese a no apoyar la gestión de Alternativa

Por su parte, Patricia Blanco del PSOE, coincide en acusar al PP de querer acceder así a la Deputación. "Ao groso do Partido Popular o que lle importa son os votos que poida recadar de aquí ao 2027 para un cambio de cor na Deputación. Esta non é a única moción que presentaron e o que están intentando é desbancar ao goberno de coalición da Depuitación", critica.

La posición del PSOE es contraria a la moción de censura ya que "non hai ningún motivo suficientemente importante como para sacar fóra a un partido que obtivo a maioría absoluta".

Blanco argumenta que "non podemos apoiar a moción de censura cando o pobo de Carral votou á esquerda con sete concelleiros de Alternativa e dous do PSOE", añade.

La socialista considera además que la llegada del PP a la alcaldía se traducirá en un "vuelco total de la Xunta de Galicia en Carral. Todas as demandas que se levan facendo durante os seis últimos anos, con maior ou menor intensidade, desde Alternativa dos Veciños, agora se responderán", adelanta, recordando además cómo al día siguiente de que se presentase la moción, el Gobierno gallego anunciaba que estudiaría la problemática en el centro de salud de la localidad.

Aunque su voto en el próximo pleno del día 10 no influirá en el resultado, el grupo socialista votará en contra de la moción "aínda que sexa simbólico".

"Serán os veciños no 2027 os que teñan que xulgar se a xestión foi boa o mala", subraya, añadiendo su respeto a las manifestaciones por parte de los vecinos a favor de Gestal.

No así con Alternativa, a quien critica por sus formas a la hora de referirse a los concelleiros que dejaron el partido. "Os insultos cara os concelleiros e mesmo cara unha persoa que deixou de ser concelleira nos parecen que están totalmente fóra de lugar", indica en relación al acto organizado por AV en apoyo al alcalde en la tarde del pasado martes.

Representantes de Alternativa se manifestaron tras una pancarta en la que se podía leer "golpistas traidores" con la cara de los tres concelleiros que dejaron el partido en los últimos meses.

Acto en apoyo al alcalde de Carral Javier Gestal ante la moción de censura celebrado el pasado martes. Alternativa dos Veciños

Una de ellas, Susana Guimarey —quien dejó el partido y su acta hace seis meses— anunció esta misma semana que presentaría una demanda contra Alternativa dos Veciños.

Alternativa mira a las municipales del 2027 y anima a los vecinos a acudir al pleno

En ese mismo acto, Javier Gestal declaraba que "no 2027 imos estar outra vez loitando". Hasta entonces, en un folleto dirigido a la ciudadanía, el partido afirma que estará "vixiante ante posibles prácticas caciquís, fiscalizando o cumprimento das obras previstas e apoiando tamén, por responsabilidade política, todos aqueles asuntos que sexan positivos para o interese xeral do municipio".

Preguntado sobre las próximas elecciones municipales, el popular Fernández Mouriño pone el foco en el 2026. "O primeiro que hai que facer é falar do 2026. O primeiro son os orzamentos, que non poden quedar sen gastar", señala.

A la planificación presupuestaria se añade el reclamar ayudas y colaboración a otras administraciones. "Non imos parar de petar en ningunha porta. Durante estes seis anos non se fixo e temos que recuperar as inversións que nos corresponden", subraya Mouriño.

Mientras, en Alternativa animan a los vecinos a acudir al pleno del miércoles que tendrá lugar en el pabellón de O Espiño.