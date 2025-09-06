Juzgan en A Coruña a un hombre por violencia de género e incumplir la orden de alejamiento

El próximo lunes un hombre será juzgado en A Coruña por delito de violencia sobre la mujer, incumplir la orden de alejamiento de su expareja y allanamiento de morada. El juicio tendrá lugar en la sección primera de la Audiencia Provincial a las 11:00 horas. Será en una vista con Tribunal del Jurado aunque con posible conformidad, apuntan desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Según informa Europa Press, el procesado, natural de Nicaragua, mantuvo una relación sentimental con la mujer y fue condenado en abril de 2024 por un delito de maltrato, con prohibición de comunicarse o acercarse a ella.

Sin embargo, según el escrito fiscal, en junio de ese año se encontró en la calle a su expareja y le dijo que quería hablar con ella. También acudió a su domicilio entre abril y junio con consentimiento de ella, en alguna ocasión, aunque también le realizaba llamadas con insultos.

Ya en otra fecha, sin estar acreditado como entró, se introdujo en la habitación de la casa en la que vivía la mujer, en A Coruña, agarrándola por el cuello, insultándola, sin dejarla pese a los intentos de la misma por tratar de liberarse.

En otra ocasión, "aporreó la puerta del piso" y, tras abrirle otra persona, entró en la estancia de la mujer sin su consentimiento, repitiéndose las agresiones.

Estos episodios se repitieron y llegó a amenazarla de muerte. Finalmente, en una de las ocasiones, cuando se trasladó la Policía lo localizaron escondido en un cuarto de baño del piso donde vivía ella, presentando la mujer lesiones.

Por delitos de quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, amenazas leves, injurias o vejaciones injustas y violencia sobre la mujer, se piden penas que suman nueve años de cárcel.