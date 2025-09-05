Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña tras el cese de María Rivas

La socialista ha anunciado a través de las redes sociales su marcha al frente de la Subdelegación del Gobierno para regresar a su puesto de funcionaria en el Concello. Julio Abalde, diputado del PSdG y exrector de la UDC, tomará el relevo en la Subdelegación

María Rivas pone fin a su etapa como subdelegada del Gobierno en A Coruña después de cuatro años. Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha comunicado también su próximo destino: el Concello de A Coruña. Su puesto, según han confirmado fuentes socialistas a Quincemil, será ocupado por Julio Abalde, diputado del PSdG y ex rector de la UDC.

En el mesanje publicado en Twitter, Rivas califica de "maravillosa" su etapa en la Subdelegación del Gobierno y avanza que asume con "ilusión y compromiso" el reto de sumarse al proyecto de la alcaldesa Inés Rey. Tal y como indican fuentes municipales, Rivas vuelve a su plaza de funcionaria en el concello herculino.

Este es el mensaje íntegro: "Os anuncio que en breve inicio nueva etapa en el concello de A Coruña, mi casa. Cierro otra maravillosa en la Subdelegación del Gobierno. Con ilusión y compromiso me incorporo al proyecto de presente y futuro de la alcaldesa Inés Rey. Seguimos! Gracias a tod@s!".

Rivas llevaba al frente de este órgano dependiente del Gobierno central desde junio de 2021, puesto que ocupó tras haber desarrollado su labor en la jefatura de Gabinete del Delegado del Gobierno en Galicia.

Tras la salida de Rivas, tal y como ha podido saber Quincemil, el puesto será ocupado por Julio Abalde, exrector de la UDC y parlamentario del PSdG desde 2024.

Abalde, que fue rector de la Universidad de A Coruña (UDC) desde 2016 a 2024, fue el candidato número 2 del PSOE por A Coruña, y por ello tras las elecciones del pasado año forma parte del Parlamento gallego como diputado socialista.

Junto a estos cambios, según ha podido saber este medio, Aitor Bouza entraría en el Parlamento, donde Julio Abalde ejerce como diputado desde 2024.

Trayectoria

María Rivas es licenciada en Sociología por la Universidade da Coruña. Desde 2001 es funcionaria del Ayuntamiento de A Coruña, donde inició su trayectoria como técnica socióloga en la Dirección de Planificación y Control de Gestión. En esta etapa impulsó la creación del Observatorio Urbano de A Coruña y del Observatorio de la Calidad de los Servicios, además de colaborar en proyectos de planificación estratégica como la implantación de la Agenda Local 21 y la Auditoría Urbana.

Entre 2008 y 2011 ejerció como jefa de Servicio de Alcaldía y, posteriormente, entre 2011 y 2018, desempeñó diversas funciones en el área de Estadística, Padrón y Registros Municipales, donde ejerció como coordinadora.

En junio de 2018 asumió la jefatura de Gabinete del Delegado del Gobierno en Galicia, cargo que ocupó hasta su designación como subdelegada del Gobierno en A Coruña en junio de 2021.

