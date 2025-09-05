Culleredo (A Coruña) retira del próximo pleno el punto sobre la cesión de La Cros

La fábrica Cros en O Burgo, un icono de Culleredo (A Coruña) Nuria Prieto

En el pleno del próximo martes que se celebrará en Culleredo no se tratará la cesión de las naves de La Cros al CETIM. El gobierno local ha retirado este punto tras la negativa de la oposición a apoyar el proyecto y el rechazo de la comisión informativa ya que "de entrada carece de la mayoría necesaria para que prospere".

Fuentes municipales indican que en la comisión celebrada este miércoles "se llevó la propuesta de aprobación inicial del expediente de concesión demanial, modificado conforme las propuestas que el propio PP había elevado tras la reunión de trabajo", algunas de las cuales se aceptaron y otras no.

Ante la negativa del PP en la comisión, el Concello ha optado por no llevar este asunto al pleno.

"El PP se mantuvo en una postura inmovilista, poco oportuna en la búsqueda de un acuerdo por un proyecto de interés general para Culleredo", afirman desde el gobierno municipal.

El PP critica que Rioboo no negociase

Desde el PP, la portavoz Ikaskun García mantiene que con el acuerdo inicial Culleredo daba más de lo que recibiría, afirmando que "siempre hemos defendido un proyecto de futuro para la Cros. Pero una cosa es apoyar un proyecto y otra muy distinta aceptar una cesión desequilibrada e injusta, a costa del patrimonio municipal. Culleredo no puede entregarlo sin retorno. Lo dijimos antes, lo repetimos ahora y lo cumplimos en la comisión".

Además, los populares critican que el alcalde, José Ramón Rioboo, "ha tenido más de un año y medio para negociar y no lo ha hecho".

Entre las reivindicaciones del PP están además la entrada del Concello en el patronato del CETIM, un canon anual destinado a las asociaciones locales, una nave municipal rehabilitada desde el inicio y una cesión limitada a 30 años con revisión real de las condiciones. Todo ello rechazado por el CETIM.

En lo relativo a los mensajes de apoyo de la Xunta, desde el grupo popular matizan que el Gobierno gallego apoya el proyecto, pero no necesariamente su instalación en los terrenos ubicados en Culleredo.

"La Xunta respalda el proyecto de economía circular del CETIM por su contenido, no por su ubicación. Presentar ese apoyo como un aval específico para instalarlo en la Cros es otra muestra de manipulación del alcalde", añade García.

En este sentido, el Concello reitera que tanto Gobierno, como Deputación y Xunta apoyan el proyecto. Para el gobierno local esta es "la única propuesta real y plausible que en 20 años tuvo para La Cros, que generaría actividad económica y crearía para uso público salas para actividades, espacio expositivo, espacios para asociaciones, aparcamiento y zonas verdes, y todo a coste cero".

El BNG califica la posible cesión de "ataque directo ao noso patrimonio"

Por su parte, el BNG manifestaba su posición contraria al proyecto a inicios de esta semana, antes de que se conociese que el asunto no iría al pleno.

"Estamos falando dun ben público que queren entregar a unha entidade privada a cambio de nada. Un ataque directo ao noso patrimonio público que non podemos permitir", afirman los nacionalistas.

En la misma línea se mueve Alternativa, que tras el pleno de inicios de agosto subrayaba que la cesión equivaldría a "regalar a unha entidade privada as naves da Cros" y argumentando que para estos usos la localidad dispone de polígonos comerciales e industriales.

Los cambios que aceptó el CETIM

A comienzos del pasado mes de agosto el pleno municipal daba luz verde a un cambio de usos del suelo de la antigua fábrica. La intención del gobierno local es la de ceder el espacio a la Fundación CETIM, con la consecuente implantación de un centro de investigación centrado en economía circular y equipamientos culturales además de un aparcamiento.

Esta propuesta salió adelante con los votos del PSOE y del PP, manteniéndose el BNG y Alternativa en contra.

En las últimas conversaciones, el CETIM aceptó cambiar de 50 años de cesión a 30 con posibilidad de prórroga por otros 20.

En cuanto a la posibilidad de destinar la nave A a usos públicos, la fundación también se ha mostrado favorable al ser una cuestión incluida en el convenio, aunque fuentes municipales matizan que "es preciso una rehabilitación escalonada de las naves".

Sobre el canon, el CETIM indica que "debe señalarse que la doble aportación económica asumida por el Centro —por un lado,la financiación de la construcción de los edificios, los cuales permanecerán en todo momento como bienes de dominio y propiedad municipal; y por otro, los gastos de mantenimiento tanto de los espacios de uso público como de los privados— excede con mucho lo que correspondería a un régimen ordinario de arrendamiento más un canon de cesión a asociaciones".

Culleredo llevará a pleno una moción para apoyar las reivindicaciones vecinales sobre la AC-400

Entre otros asuntos, el Concello de Culleredo sí llevará a pleno una moción para apoyar a los vecinos que reivindican mayor seguridad en la AC-400 entre Sueiro, Sésamo y Celas.

Este sábado habrá una protesta vecinal que cuenta con el apoyo del gobierno local y para cuya reivindicación se han recogido cerca de 400 firmas.

Los vecinos y el Concello reclaman que la obra en el tramo, competencia de la Xunta, sea considerada prioritaria para garantizar la seguridad viaria y peatonal.

BNG y Alternativa apoyan esta propuesta, mientras que el PP todavía no se ha expresado al respecto. De apoyarla, el Concello hará el apoyo como declaración institucional.