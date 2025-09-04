Una mujer herida al colisionar su coche en Bergondo (A Coruña) contra el poste de una casa

Una conductora resultó herida este jueves al colisionar su coche contra el poste de hormigón de una casa en Lubre, Bergondo (A Coruña). Ocurrió en la carretera DP0812.

Según informan fuentes municipales, el siniestro se produjo cuando el vehículo implicado se salió de la vía y colisionó contra el terraplén frontal de una vivienda, frente a la nave de la empresa Intega.

Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC).

El siniestro ocurrió a eso de las 8:00 horas, a la altura de la parroquia de Lubre (Bergondo). Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Bergondo, las policías locales de Bergondo y Sada, una dotación del 061, agentes de la Guardia Civil y bomberos del parque comarcal de Betanzos, perteneciente al Consorcio Provincial.