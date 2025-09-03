Xunta y pescadores acuerdan realizar un nuevo estudio en la ría do Burgo de A Coruña

Reunión entre la Xunta y la cofradia de pescadores de A Coruña por el dragado de la ría do Burgo. Xunta de Galicia

Este miércoles la Xunta de Galicia, a través de Desenvolvemento Pesqueiro, y la Confraría de pescadores de A Coruña han mantenido un encuentro para valorar la situación de la ría do Burgo tras las obras del dragado.

A la reunión no acudió ningún representante del Estado, según denuncia el Gobierno gallego, que además insta al Ejecutivo central a corregir las deficiencias derivadas de la intervención.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, criticó la falta de representación del Estado tildándola de "desleixo e falta de sensibilidade" por parte de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La principal conclusión de la reunión fue el acuerdo para realizar un nuevo estudio de batimetría por parte de la consellería do Mar para comprobar los errores detectados en el estudio realizado por el Miteco.

Ya en octubre del 2024, hace casi un año, la cofradía remitió a Costas del Estado una propuesta de trabajos para corregir los efectos negativos sobre el sustrato de los bancos marisqueros como consecuencia del dragaje. El escrito, según informa la Xunta, recogía actuaciones a realizar para recuperar la producción en una propuesta avalada por la consellería.

Este miércoles, la directora xeral mostró el apoyo de la Xunta a los pescadores frente a la "negativa do Estado a aboar as compensacións económicas ás persoas mariscadoras afectadas polas obras da dragaxe da ría do Burgo".

El Gobierno gallego denuncia que esta inacción contradice lo establecido en la declaración de impacto ambiental que detalla que "la duración total del cese de actividad marisquera incluye además, el periodo que transcurre desde que se ha finalizado la obra hasta que los bivalvos plantados no alcanzan la talla comercial".