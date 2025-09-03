Mariñas Coruñesas reintroduce flora acuática en el embalse de Abegondo (A Coruña)

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ha puesto en marcha un nuevo plan de mejora medioambiental en su territorio, con actuaciones concretas en diferentes espacios de la Red Natura 2000 del Embalse de Abegondo-Cecebre, zona núcleo de la Reserva.

Según José Antonio Santiso, presidente de la Reserva, "con este plan damos un paso más en la apuesta por la conservación, restauración y mejora del patrimonio, un trabajo que debe mantenerse de forma continua”.

Santiso subraya que la entidad busca convertirse en “un laboratorio de desarrollo sostenible en el territorio, estableciendo alianzas con distintos actores y mejorando espacios que funcionan como verdaderos refugios de biodiversidad".

Entre las primeras actuaciones, la Reserva llevará a cabo una prueba piloto de traslocación de Typha latifolia, una planta acuática antes abundante en el embalse y actualmente en estado residual. Conocida popularmente como espadaña o cola de gato, su reintroducción pretende fomentar la biodiversidad proporcionando hábitats de refugio y anidamiento para aves acuáticas, anfibios e insectos.

La intervención permitirá además conocer en el futuro el papel de estas plantas en la mejora de la calidad del agua y evaluar los efectos de la presencia del cangrejo americano (Procambarus clarkii) sobre esta flora autóctona.

En paralelo, la Reserva continuará con el mantenimiento y conservación del bosque hidrófilo restaurado (Hábitat 91E0, prioritario según la Directiva Hábitats de la UE) dentro del proyecto LIFE Fluvial.

Estos corredores fluviales son esenciales para la conectividad ecológica, la infraestructura verde y la protección de hábitats prioritarios, y la continuidad de estas labores garantiza la consolidación de los avances logrados y la preservación de la biodiversidad asociada.

Además, Mariñas Coruñesas impulsará jornadas de divulgación ambiental dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del patrimonio natural del territorio.

Todas estas iniciativas han sido consensuadas con la Mesa Medioambiental de la Reserva, que integra a diversas entidades ambientales activas en la zona, garantizando un enfoque participativo y sostenible.

Los trabajos previstos para este año contarán con el apoyo del área de Medio Ambiente de la Diputación de A Coruña y con la colaboración de la Cátedra Emalcsa de la Universidad de A Coruña, encargada del seguimiento y evaluación de los proyectos piloto en campo a lo largo del tiempo.