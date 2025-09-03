Una exconcelleira de Carral (A Coruña) demanda a Alternativa dos Veciños

Acto en apoyo al alcalde de Carral Javier Gestal ante la moción de censura celebrado el pasado martes. Alternativa dos Veciños

La exconcelleira de Carral Susana Guimarey ha anunciado este miércoles que presentará una querella criminal contra su antiguo partido, Alternativa dos Veciños, por difamar su imagen e inventar "historias irreales propias de una ficción y utilizando como única prueba insultos , coacciones y malas formas".

Guimarey renunció a su acta hace seis meses, cuando también comunicó su baja del partido y retomó su profesión desvinculándose "de todo cargo o representación pública dejando de ser por lo tanto personaje público".

Sin embargo, su nombre así como su imagen en las críticas producidas en las últimas semanas tras conocerse la moción de censura presentada por el PP y que cuenta con el apoyo de otros dos exconcelleiros de Alternativa: Francisco Bello y Mercedes Caridad.

El partido señala a estas personas como traidoras y responsables de la pérdida de la alcaldía en Carral, incluyendo unas fotografías suyas en una pancarta desplegada en la tarde del pasado martes durante un acto de apoyo al todavía regidor Javier Gestal.

En este escenario, Guimarey denuncia que "desde Alternativa dos Veciños continúan obsesionados conmigo, utilizando mi nombre e imagen únicamente con el propósito de desprestigiarme".

Por este motivo anuncia que interpondrá una querella criminal contra el partido o "cualquier otra persona, con o sin cargo político" que ofenda a su persona.

Guimarey subraya además su integridad. "No estoy en venta, ni nunca lo he estado", afirma en el escrito en el que recalca que no miente ni necesita que "ni el PP ni ningún partido político me busque trabajo o me 'bonifique' de alguna manera".