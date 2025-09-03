Ofrecido por:
Carral (A Coruña) ampliará el área recreativa de A Brexa con una parcela de más de 4.000 m2
El Concello ha adquirido un terreno situado en Polígono número 15
El Concello de Carral ha ultimado esta semana la compra de una parcela de 4.304 metros cuadrados en Polígono número 15 para ampliar el área recreativa de A Brexa. La adquisición de este terreno, según informa el gobierno local, corresponde a la parcela 85 de Ponte da Brexa.
El alcalde, Javier Gestal, explica que esta compra es "un paso fundamental para seguir incrementando o uso e os servizos desta zona".
El área de A Brexa cuenta ya con un skatepark, una zona de mesas y áreas verdes, siendo la ubicación de la Festa da Familia organizada por el Concello. Con esta ampliación se podrá conectar el área con el aparcamiento y recuperar elementos etnográficos del río de San Amaro y un antiguo molino ubicado en esta zona.