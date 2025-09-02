Hallan fallecido a un hombre de 70 años en su domicilio de O Seixo, Oleiros (A Coruña)

Los Bomberos de Oleiros y la Policía Local localizaron en la tarde de ayer a un hombre de 70 años que fue hallado sin vida en su domicilio de O Seixo.

La intervención comenzó a las 18:10 horas, después de que sus familiares dieran la voz de alarma al no poder contactar con él.

Ante la ausencia de respuesta a las llamadas y la preocupación de los allegados, los servicios de emergencias se desplazaron hasta la vivienda.

Fueron los bomberos, requeridos por la Policía Local, quienes accedieron al interior de la casa para permitir la entrada de los agentes. También participaron en el operativo la Guardia Civil de Oleiros y el equipo de urgencias médicas del 061.