Avanzan las obras de los Cantones en A Coruña: así afectarán al tráfico desde mañana miércoles

Las obras de remodelación de los Cantones, en A Coruña, avanzan esta semana con el inicio de la pavimentación de la plaza de la Aduana, previsto para mañana miércoles. Los trabajos afectarán levemente al tráfico rodado, ya que habrá desvíos pero no cortes.

Las obras se realizarán junto a los edificios de la Subdelegación del Gobierno y la Casa Paredes y durarán dos meses. Este tiempo es necesario para poder suprimir y cubrir la entrada al aparcamiento, clave para que puedan circular por la zona los carriles destinados al tráfico de vehículos.

El ayuntamiento explica en una nota que también se aprovechará esta intervención para disponer las nuevas piezas de piedra correspondientes a la zona peatonal. Así, los dos meses establecidos para completar esta fase son necesarios para que las losas estructurales de hormigón puedan fraguar.

Los trabajos no implicarán cortes de tráfico. El tránsito de los coches autorizados desde la avenida de la Marina podrá pasar por el carril que se acotará frente a la plaza de la Aduana.

Los coches que lleguen a la altura del Teatro Colón en dirección opuesta dispondrán de un desvío alternativo entrando por la calle Alcalde Manuel Casás, siguiendo por la avenida do Porto y entrando nuevamente en la Marina a través de la calle Ambrosio Feijóo. Precisamente, en esta calle ya se finalizaron las obras y ya es posible circular por ella.

Las obras de los Cantones implicaron el corte de un tramo de la vía durante cinco semanas en primavera. Las consecuencias del corte, sin embargo, no fueron muchas debido especialmente a que ya es una zona de tráfico restringido, según trasladaban los afectados a Quincemil: "Fue un pequeño trastorno".