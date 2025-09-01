El mercado y centro de salud de Santa Lucía en A Coruña estarán listos "antes de lo previsto"

El proyecto del mercado y centro de salud de Santa Lucía, una de las grandes demandas vecinales de A Falperra y Ensanche avanza con paso firme. La alcaldesa, Inés Rey, ha anunciado este lunes que las obras serán adjudicadas en los próximos días.

Durante su intervención, Rey ha destacado que la empresa adjudicataria ha presentado una oferta que ha sido "la mejor valorada", con una rebaja del 6% sobre el presupuesto base de licitación, lo que supondrá un ahorro para las arcas públicas.

La inversión total supera los 10 millones de euros, financiados conjuntamente entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la reducción del plazo de ejecución: según lo indicado por la alcaldesa, los trabajos finalizarán en menos de tres meses respecto a lo previsto inicialmente, lo que permitirá que el nuevo mercado y centro de salud puedan estar en funcionamiento a lo largo de 2026.

Se estimaba que las obras, ya licitadas este mes de junio comenzaran antes de que finalizara este año, con un plazo de ejecución de 18 meses, sin embargo, la empresa adjudicataria ha anunciado un plazo menor de 15 meses.

Esta misma semana, el Ayuntamiento ha avanzado en la resolución de los trámites administrativos previos al inicio de las obras, paso necesario para que la adjudicación se formalice en los próximos días. Será el Grupo San José quien lleve a cabo la reforma del mercado de Santa Lucía en A Coruña.

Más actuaciones en marcha

Además del avance en Santa Lucía, Inés Rey ha repasado otras actuaciones que siguen desarrollándose durante estos meses, que continuarán con el arranque del curso político.

Entre ellas, ha destacado la instalación de seis nuevas estaciones de BiciCoruña, que ya suman un total de 57 en toda la ciudad, y la reanudación de las obras en la Plaza de la Tolerancia.

También avanza la segunda fase de la peatonalización y humanización de la Sagrada Familia, que permitirá conectar la ronda peatonal con el parque del Observatorio. A ello se suma una inversión de un millón de euros en el barrio de las Flores, destinada tanto a proyectos de humanización como a la reforma de centros cívicos.