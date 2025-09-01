Ines Rey recibe en A Coruña al secretario de Estado de Memoria Democrática

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió esta tarde en el Palacio de María Pita al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en el marco de su visita a la ciudad.

Durante la reunión se trataron las líneas de trabajo impulsadas por el ayuntamiento en materia de memoria democrática, entre ellas la recuperación del Pazo de Meirás y la Casa Cornide, así como las iniciativas desarrolladas en la Casa Museo Casares Quiroga y a través del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses.

El encuentro también sirvió para poner en común la importancia de la colaboración institucional en la preservación de la memoria y en la difusión de los valores de libertad, justicia y convivencia, con especial atención a la dignificación de las víctimas de la dictadura y al acercamiento del significado histórico de la transición democrática a la ciudadanía.

El secretario de Estado acudió acompañado por la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmen Gustrán Loscos, y por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

Por parte del Concello estuvieron presentes el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.