Imagen del acto. Concello de A Coruña.

A Coruña

Ines Rey recibe en A Coruña al secretario de Estado de Memoria Democrática

El encuentro abordó la colaboración institucional en la preservación de la memoria democrática y la dignificación de las víctimas de la dictadura

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió esta tarde en el Palacio de María Pita al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en el marco de su visita a la ciudad.

Familiares de José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto recogen los restos mortales de los dos miembros de la guerrilla antifranquista asesinados en 1952

Durante la reunión se trataron las líneas de trabajo impulsadas por el ayuntamiento en materia de memoria democrática, entre ellas la recuperación del Pazo de Meirás y la Casa Cornide, así como las iniciativas desarrolladas en la Casa Museo Casares Quiroga y a través del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses.

El encuentro también sirvió para poner en común la importancia de la colaboración institucional en la preservación de la memoria y en la difusión de los valores de libertad, justicia y convivencia, con especial atención a la dignificación de las víctimas de la dictadura y al acercamiento del significado histórico de la transición democrática a la ciudadanía.

El secretario de Estado acudió acompañado por la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmen Gustrán Loscos, y por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas.

Por parte del Concello estuvieron presentes el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.