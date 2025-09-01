Continúan los asaltos a coches en A Coruña con una nueva oleada de robos durante el fin de semana

Coches con las ventanillas rotas a causa de robos en A Coruña Cedida

Una nueva oleada de robos ha puesto en alerta a los vecinos de A Coruña tras un fin de semana especialmente conflictivo. Varios vehículos fueron asaltados en diferentes zonas de la ciudad, con daños materiales y sustracción de objetos del interior.

En la zona de Pelamios, frente al paseo marítimo, varios vehículos amanecieron con signos evidentes de haber sido forzados. "En 17 coches”", confirmaba a Quincemil un vecino afectado, uno de los propietarios de los vehículos atacados.

La situación no fue mejor en la zona de la Hípica, donde cuatro personas presentaron denuncias tras encontrar sus coches violentados y con objetos robados.

El establecimiento Buen Rollo también sufrió las consecuencias. A través de su perfil de Instagram, denunciaron que su vehículo de trabajo había aparecido con la ventanilla del copiloto rota y varios artículos sustraídos del interior.

Estos robos, la mayoría ocurridos durante la noche, hacen saltar las alarmas entre los coruñeses que carecen de plaza de garaje.

La inseguridad no se limita al centro. En el barrio de Novo Mesoiro, un vecino denunció que le rompieron la luna trasera del coche mientras estaba estacionado "en la bajada hacia Pocomaco".

Días antes, otro residente de la zona denunció el robo de toda la instalación de las luces antiniebla de su vehículo.

Los coruñeses piden mayor presencia policial y medidas eficaces para frenar una situación que, según denuncian, se está volviendo cada vez más habitual.

Un detenido por robos

El pasado 10 de agosto la policía detenía al sospechoso de varios robos en coches en la zona del paseo marítimo de A Coruña.

Sin embargo, parece que la delincuencia sigue en la ciudad, y cada vez mayor. Por el momento, fuentes policiales no pueden confirmar si este tipo de actos son provocados por una misma persona, aunque sí se mantiene una investigación abierta para tratar de dar con el autor, o autores.