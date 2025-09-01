A Coruña homenajea a los bomberos que lucharon contra los incendios en Galicia: "Un ejemplo a seguir"

El ayuntamiento de Coruña recibe a los bomberos que acudieron a extinguir los incendios de Ourense Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha rendido homenaje este lunes a los bomberos municipales que participaron en las labores de extinción de la reciente ola de incendios forestales que afectó gravemente a las zonas de Ourense, Lugo y Ponteceso.

La alcaldesa, Inés Rey, recibió a una delegación del cuerpo para trasladarles el reconocimiento de toda la ciudad por su esfuerzo, solidaridad y profesionalidad.

"Estuvisteis allí donde Galicia os necesitaba, con la valentía y la entrega que os caracteriza. Los coruñeses se sienten profundamente orgullosos de vosotros", expresó Rey durante el acto, acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz.

En total, alrededor de 50 bomberos de A Coruña se desplazaron a los distintos focos de incendios, organizados en turnos de seis personas y equipados con tres vehículos especializados (uno de mando, uno nodriza y otro forestal).

Intervinieron durante seis días seguidos, trabajando día y noche en zonas de gran complejidad como Ponteceso, el distrito forestal de Verín (Ourense) y Quiroga (Lugo).

Una experiencia "sobrecogedora"

Uno de los efectivos que participó en las labores, el bombero David Hermida, ofreció su testimonio sobre lo vivido durante esos días.

"Lo más sobrecogedor era ver a la gente en sus casas, esperando a que llegase el fuego, haciendo una línea de defensa con lo que tenían: una manguera de jardín, unas palas... Ellos estaban allí, entre sus casas y el fuego, dispuestos a defenderlas como fuera", relató con emoción.

Hermida participó en los tres grandes focos: el incendio de Corme (Ponteceso), en el que fue activado junto a cuatro compañeros mientras estaba de guardia; el devastador fuego en Lucenza, en el municipio de Cualedro (Ourense); y finalmente, el más reciente en Quiroga (Lugo). En todos ellos, destaca, "el espectáculo visual era impactante, sobre todo de noche: todo negro y, de repente, un mar de rojo".

"Es lo más grande que hemos vivido en mi carrera profesional. Llevo 21 años como bombero y nunca vi algo de esta envergadura, con tantos núcleos de población afectados y personas evacuadas", aseguró.

Una muestra de solidaridad y orgullo

Desde el Concello, la alcaldesa recalcó la importancia de seguir trabajando conjuntamente entre administraciones ante emergencias de esta magnitud: "Este reconocimiento es merecido. Vuestra respuesta rápida, vuestro compromiso y profesionalidad son un ejemplo para toda la ciudad".

La movilización de los bomberos coruñeses fue posible gracias a la coordinación del área de Seguridad Ciudadana, que organizó los relevos para mantener tanto la operatividad en la ciudad como la presencia continua en las zonas afectadas por los incendios. Cada doce horas se realizaban relevos para garantizar la cobertura y mantener el esfuerzo de forma sostenida.

"Cuanto más podíamos estar, mejor. Sabíamos que allí hacíamos falta, y fuimos con todo lo que teníamos", concluyó Hermida.