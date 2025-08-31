Imagen de una de las zonas donde se va a actuar.

Imagen de una de las zonas donde se va a actuar. Concello de A Coruña.

A Coruña

A Coruña inicia la renovación del saneamiento en el Castrillón y Elviña

Las obras se desarrollarán en las calles Fariña Ferreño y Alexander Von Humboldt con una inversión de 100.000 euros

El ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha nuevas actuaciones de mejora en la red de saneamiento municipal dentro de su plan de modernización de infraestructuras.

En las próximas semanas, los trabajos se concentrarán en los barrios de Castrillón y Elviña, con intervenciones en las calles Fariña Ferreño y Alexander Von Humboldt.

En ambos casos se sustituirán los antiguos colectores de gres y hormigón por tuberías de PVC, de mayor resistencia y seguridad, con el objetivo de prevenir fugas y garantizar un sistema más eficiente de recogida y separación de aguas.

Las obras en Alexander Von Humboldt comenzaron a inicios de esta semana y se prolongarán durante dos meses. En Fariña Ferreño, los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la avenida de la Concordia y José María Hernansáez, con una duración prevista similar.

El presupuesto conjunto destinado a estas intervenciones en los dos barrios asciende a 100.000 euros.