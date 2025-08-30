A Coruña licita el servicio de ciberaulas para niños en riesgo de exclusión social

A Coruña acaba de licitar el servicio de organización, desarrollo y programación de las actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses en las ciberaulas repartidas entre los distintos centros cívicos municipales, tal y como ha informado este sábado.

Esta iniciativa, concebida especialmente para menores de 6 a 12 años pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, es una de las medidas puestas en marcha para fomentar la conciliación familiar y laboral.

La previsión del Ayuntamiento es ofrecer más de 2.400 horas de actividades diseñadas para que los niños y niñas adquieran hábitos de vida saludable, den rienda suelta a su creatividad y, además de descubrir y potenciar su talento individual, también interioricen la importancia de colaborar y trabajar en clave colectiva.

Esto es posible gracias a la existencia de espacios integrados en los que los menores dispondrán de equipamiento informático, audiovisual, de lectura y áreas de juegos infantiles, habilitados en centros cívicos de A Coruña como los de San Diego y Os Mallos, entre otros.

De esta forma, a lo largo de los próximos doce meses, los y las menores participantes en las ciberaulas podrán tomar parte en estas actividades extraescolares, de las que se informará con detalle en las próximas semanas, una vez se adjudique el contrato y se formalice el calendario definitivo con la programación completa.

Como ya es habitual en estos casos, la previsión del Ayuntamiento es que las actividades se desarrollen en horario de tarde, de lunes a viernes.

También habrá oferta fuera de la temporada lectiva, ya en horario de mañana, en fechas como la Navidad, las vacaciones de verano y la Semana Santa.