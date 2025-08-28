Siguen llegando carabelas portuguesas a A Coruña: localizan decenas en la playa de Matadero

Las carabelas portuguesas no frenan su llegada a los arenales de A Coruña. Anoche aparecieron alrededor de 30 ejemplares de estas falsas medusas en la playa de Matadero en pleno centro de la ciudad.

Un voluntario de limpieza de las playas alertó a Quincemil del hallazgo a las 23:00 horas del pasado miércoles, explicando que había retirado sobre las 22:00 unas 30 carabelas en esta playa.

Conocidas como "falsas medusas", en total, han provocado 13 picaduras en los arenales de toda la ciudad, la mayor parte debido a que las personas las tocan cuando aparecen pese a las advertencias que se emiten a través de megafonía.

Este jueves, las playas de A Coruña están abiertas al público, después de que la alerta del pasado martes por mareas vivas obligase a cerrar la playa del Orzán al público, que se volvió a reabrir el miércoles por la mañana.