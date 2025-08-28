Permanecen ingresados cuatro de los heridos en el atropello múltiple de Plaza de Mina en A Coruña

El Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac) ha confirmado esta mañana que cuatro de los seis heridos en el atropello múltiple que tuvo lugar ayer en el paso de peatones de Plaza de Mina en pleno centro de la ciudad, permanecen ingresados. Mientras que otros dos, han sido dados de alta, entre ellos la menor de cuatro años.

De los otros cuatro ingresados, tres mujeres y un hombre, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y los otros tres están ingresados en el servicio de traumatología.

El accidente ocurrió ayer a las 12:20 horas de la mañana, en un momento en el que el paso de cebra, situado en pleno centro de la ciudad, se encontraba bastante concurrido. Según la investigación policial, el conductor, un hombre de 50 años, lo cometió de forma intencionada. En la tarde de ayer fue ingresado en el hospital de Oza por orden judicial, tras ser detenido por la Policía Local y acusado de conducción temeraria.

Esta persona, nacida en 1974 y con domicilio en A Coruña, fue sometida a las pruebas de detección de alcohol y drogas, además de una evaluación médica y psiquiátrica, dado que existían sospechas fundadas de que pudiera padecer algún tipo de alteración psíquica.

El detenido se encontraba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar por el paso, según él mismo reconoció a los agentes de la Policía Local.

En un primer momento, fuentes municipales confirmaban que cuatro de los heridos habían sido dados de alta y que dos se encontraban ingresados graves. Información que el Chuac ha aclarado con su parte emitido este jueves a las 12:00 horas.