Vídeo: Una ola arrastra a dos personas en la costa de A Coruña durante la alerta amarilla

Una ola arrastra a dos personas en la costa de A Coruña durante la alerta amarilla Cedida

Dos personas fueron arrolladas por una ola este martes en la zona de Punta Herminia, en A Coruña. Por suerte, todo quedó en un susto, pero tal y como estaba ayer el mar, el suceso podría haber terminado en desgracia.

Ocurrió ayer a última hora de la tarde, cuando el mar estaba en aviso amarillo por temporal costero. Estas dos personas se encontraban en una zona rocosa observando el mar y, según se puede intuir, sacando fotos con sus teléfonos.

En ese momento, una ola rompió sobre ellos, haciéndolos desaparecer durante unos segundos, con tanta fuerza que se pudo ver cómo, finalmente, la mujer que estaba más cerca del mar caía al suelo. Esta logró sujetarse a las rocas, evitando que el mar la arrastrase consigo.

Al final del vídeo, filmado por personas que se encontraban en una zona segura de la costa en Punta Herminia, se puede ver cómo el hombre trata de levantar desesperadamente a la persona que había caído.

No es la primera vez que suceden este tipo de incidentes en A Coruña. De hecho, el pasado invierno la alcaldesa ya anunció que se sancionaría a quienes pusieran en riesgo su vida accediendo a zonas acordonadas durante alertas meteorológicas.

El aviso por temporal costero se mantiene este miércoles en la costa herculina durante todo el día, por lo que se recomienda extremar las precauciones y no seguir este tipo de ejemplos.