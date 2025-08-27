Sanidade confirma un brote de sarna en una residencia de mayores en Oleiros (A Coruña)

La consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha confirmado la existencia de una serie de casos de sarna en una residencia de mayores en Oleiros, en A Coruña.

En concreto, el primer caso ha sido detectado el pasado 25 de agosto y, a fecha de hoy, hay dos casos con positivo.

Este centro recibe apoyo de salud pública desde el departamento territorial de la consellería de sanidad, y apoyo asistencial desde la unidad del servicio de hospitalización a domicilio del CHUAC:

El protocolo a aplicar

El Sergas dispone de un protocolo para este tipo de situaciones, de cara a abordarlos desde el primer momento.

Así, en primer lugar, se recibe la notificación del centro y desde el servicio de alertas epidemiológicas se estudian los casos y la sintomatología.

En cualquier caso, desde Sanidade se dan las recomendaciones para poder cortar la transmisión, y también indicaciones para iniciar el tratamiento.

El servicio de unidad asistencial de apoyo de hospitalización a domicilio es quien proporciona la medicación y, después de la intervención, es el servicio de alertas epìdemiológicas quien hace el seguimiento.