Operativas tres nuevas estaciones de BiciCoruña, que ya cuenta con 55 bases en la ciudad

A Coruña suma tres nuevas estaciones de BiciCoruña. Así, esta mañana se han puesto en funcionamiento las bases situadas en Martinete y Novo Mesoiro. De tal forma, según informa el Concello, el número de estaciones operativas en la ciudad se eleva a 55.

En el caso de la nueva base de Martinete, está situada en la calle Manuel Ferrol, al lado de la Urbanización Birloque. A esta se suman otras dos, con suministro eléctrico, en el barrio de Novo Mesoiro, que ya contaba con una desde 2023. Estas dos nuevas bases están situadas en la avenida de Novo Mesoiro y en Fragas do Eume.

"La base de Martinete contará con suministro de energía solar, al igual que dos de las bases que se activaron la semana pasada en el parque de Vioño y la ronda de Monte Alto"; ha indicado la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz. A estas se suma también la de Lonzas, puesta en marcha días atrás.

Además, el Concello prevé activar las próximas semanas más estaciones. La previsión, apunta el consistorio, es poner en marcha nuevas estaciones en el entorno de Bens y también cerca de Monelos, en la calle Rafael Dieste.