Investigan el atropello múltiple en A Coruña como intencionado: aceleró cuando empezaron a cruzar

Estado del vehículo que causó el accidente múltiple en A Coruña. Quincemil.

La Policía Local de A Coruña investiga el atropello múltiple de esta mañana en plaza de Mina, que ha dejado hasta seis personas heridas de diferente consideración, bajo la hipótesis de que ha sido intencionado.

El ayuntamiento ha explicado en un comunicado que "estaba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes".

El conductor, un hombre con domicilio en A Coruña y nacido en 1974, fue sometido a pruebas de drogas y alcohol. Ha sido detenido por un presunto delito de conducción temeraria.

Además, a lo largo de las próximas horas, será examinado por personal sanitario para ser sometido a una evaluación médica y psiquiátrica, ante la sospecha de que pueda padecer algún tipo de alteración psíquica.

Inés Rey: "La Policía Local está investigando para aclarar los hechos y que no se vuelvan a repetir situaciones semejantes"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha manifestado con una publicación en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, tras el atropello múltiple.

"Deseo la pronta y total recuperación de las seis personas que resultaron heridas en el atropello de esta mañana en Juana de Vega", escribió en un tuit.

Desexo a pronta e total recuperación das seis persoas que resultaron feridas no atropelo desta mañá en Juana de Vega.



O condutor está detido e a Policía Local está a a investigar para aclarar os feitos e para que non volvan repetirse situacións semellantes. — Inés Rey (@inesreygarcia) August 27, 2025

"El conductor está detenido y la Policía Local está investigando para aclarar los hechos y que no se vuelvan a repetir situaciones semejantes", concluye.