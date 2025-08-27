Ingresado en el hospital de Oza de A Coruña por orden judicial el conductor del atropello múltiple

El conductor del vehículo que este mediodía ha llevado a cabo un atropello múltiple en la plaza de Mina, en A Coruña, ha sido ingresado en el hospital de Oza por orden judicial, tras ser detenido por la Policía Local y acusado de conducción temeraria, según confirman fuentes municipales.

Esta persona, nacida en 1974 y con domicilio en A Coruña, ha sido sometida a las pruebas de detección de alcohol y drogas, además de una evaluación médica y psiquiátrica, dado que existían sospechas fundadas de que pudiera padecer algún tipo de alteración psíquica.

Con respecto al estado de las víctimas, un total de seis de las que cinco son adultas y una es menor de edad, tres de ellas reportan un carácter leve.

No se teme por la vida de ninguna de ellas, aunque las consecuencias han sido diferentes en cada caso.