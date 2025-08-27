¿Por qué se averían con frecuencia las escaleras mecánicas y ascensores exteriores de A Coruña?

Una persona sube por la escalinata y otra por la escalera en el tramo averiado de las escaleras mecánicas de Maestro Clavé. Quincemil

En A Coruña hay escaleras mecánicas exteriores, a la intemperie, en la calle Plaza junto al mercado de San Agustín y en la escalinata de Maestro Clavé para unir Juan Flórez con Falperra. En breve se inaugurarán otras, las que en Monte Alto mejorarán la accesibilidad en la conexión de Adelaida Muro con Ángel Rebollo, también en mitad de una escalinata.

En las dos primeras se han producido averías frecuentes; de hecho, las de San Agustín no funcionan desde la semana pasada y las de Maestro Clavé tienen ahora sin servicio dos de sus cinco tramos, lo que obliga a subir a pie la parte más alta de la escalinata.

Otra infraestructura pensada para facilitar la accesibilidad en la ciudad, los ascensores exteriores, también sufren problemas mecánicos. Ejemplo reciente es el elevador entre Pintor Villar Chao y Juan Montes, en Os Castros, que en un mes se ha averiado dos veces, la primera solo cuatro días después de su estreno.

Hay también ascensores entre Capitán Troncoso y General Alesón en la Ciudad Vieja; entre Ramón Cabanillas y la avenida de Arteixo en Os Mallos; y en Os Castros, al comienzo de la avenida de A Pasaxe. También se han estropeado: el primero acaba de ser arreglado tras más de dos meses sin servicio.

Ascensor entre General Alesón y Capitán Troncoso, arreglado esta semana. Quincemil

El Ayuntamiento atribuye las averías a que "les afecta la intemperie" y aclara que está reparando las dos escaleras mecánicas estropeadas. Otras explicaciones, procedentes del sector, son más extensas, y detallan por qué a veces se tarda tiempo en solucionar los problemas técnicos. También proponen medidas que hasta ahora no se habían tomado en A Coruña.

Mejor, escaleras cubiertas

"El clima no es el mismo en Galicia que en Madrid o Málaga. Aquí hay más humedad y cuando abres y levantas una escalera averiada ves la cantidad de agua acumulada que provoca el deterioro y las averías".

La explicación es de Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Gallega de Empresas de Ascensores, quien considera que una solución arquitectónica para evitar problemas técnicos causados por las humedades es la instalación de cubiertas de metacrilato sobre los tramos, una medida que han tomado ciudades como Oviedo o Vigo para sus escaleras mecánicas exteriores.

El proyecto de las escaleras de Monte Alto en A Coruña sí incluye su cobertura, lo que implica un mayor coste en limpieza y mantenimiento pero debería garantizar su funcionamiento sin interrupción.

Escaleras mecánicas sin servicio junto al mercado de San Agustín. Quincemil

El agua también es la causa de las averías en el ascensor de Juan Montes, apunta Ríos, ya que se ha infiltrado en la obra civil que rodea la infraestructura.

Y la tierra procedente de las jardineras próximas es a menudo la razón de los problemas en la escalera de Maestro Clavé, que llega hasta el interior de la estructura y daña piezas.

"No es exagerada la cantidad de problemas que se producen", admite Ríos tras estas explicaciones. Señala que "dan una sensación de mal servicio a los ciudadanos", pero aclara que los técnicos "acuden rápido cuando ocurren estos problemas".

Las escaleras de Adelaida Muro

No todo en 'stock'

Otra cosa es el tiempo que puede llevar solucionarlos. La portavoz del sector en Galicia apunta que "no hay de todo en 'stock'" e incluso algunas piezas concretas tienen que fabricarse para ser instaladas en la estructura averiada.

Ríos también encuentra otro motivo de averías en el uso compartido que se hace de una infraestructura pública y señala que el maltrato por golpes o apoyos incorrectos por parte de los usuarios también causa daños.

Las estructuras para poner en funcionamiento las escaleras de Adelaida Muro y Ángel Rebollo se han instalado en las últimas semanas, incluida la cubierta. Faltan solo algunos detalles para enfilar su inauguración, previsiblemente antes de que termine el verano.