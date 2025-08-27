Atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña: al menos cuatro personas heridas

El conductor del coche trató de huir del lugar tras lo sucedido. El accidente está provocando retenciones de tráfico en los alrededores de esta céntrica zona de la ciudad

Atropello múltiple en la céntrica plaza de Mina en A Coruña. Según las primeras informaciones, al menos cuatro personas han resultado heridas al ser arrolladas por un vehículo en el paso de cebra en Juana de Vega, esquina con los Cantones. El accidente tuvo lugar sobre las 12:15 horas y hasta el lugar se han desplazado numeros efectivos policiales y varias ambulancias para atender a todos los heridos.

Según apuntan testigos presenciales, el coche procedía de la la plaza de Pontevedra e iba "a toda velocidad" y a su paso se llevó por delante a estas cuatro personas. Según apuntan estas mismas fuente, el conductor trató de huir tras lo sucedido.

Cortes de tráfico y retenciones

El accidente, que está generando un importante revuelo en una zona de gran tránsito de peatones y tráfico, está ocasionando retenciones en la zona. De hecho, la calle Juana de Vega permanece cortada al tráfico desde Plaza de Pontevedra.

