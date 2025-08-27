Arteixo (A Coruña) recibirá un préstamo sin intereses para la humanización de la Travesía de Arteixo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Arteixo, José Carlos Calvelo, firmaron este miércoles el convenio que permitirá al municipio acceder a un préstamo de 925.000 euros del Fondo de Cooperación de la Xunta, dirigido a concellos de menos de 50.000 habitantes.

El proyecto financiado servirá para la humanización de la Travesía de Arteixo, en el tramo que conecta la rotonda de la AG-55 con el cruce de la rúa Reconquista.

La actuación contempla la creación de un nuevo espacio urbano en el que se alternarán plazas y zonas arboladas, al tiempo que se reducirá el espacio destinado al tráfico rodado para recuperar terreno para el peatón y mejorar las condiciones de accesibilidad.

Martínez Allegue subrayó que este acuerdo es "un buen ejemplo de cooperación entre Xunta y entidades locales" y puso en valor que se trata de actuaciones con impacto directo en la ciudadanía.

La conselleira también recordó que la colaboración entre administraciones es fundamental en materia de vivienda y regeneración urbana, "un gran reto en el que Xunta y concellos compartimos competencias".

El préstamo, sin intereses y con un plazo de devolución de ocho años, forma parte de la convocatoria 2025 de esta línea de apoyo autonómico, dotada con 3,7 millones de euros. Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 15 de octubre.

Desde la puesta en marcha del Fondo en 2017, la Xunta ha concedido cerca de 26 millones de euros en préstamos a 50 concellos gallegos, lo que ha permitido desarrollar un total de 106 actuaciones de conservación patrimonial, regeneración urbana o rehabilitación de inmuebles.