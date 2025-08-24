El fuego se reactiva por tercera vez en el monte de Pastoriza, en Arteixo (A Coruña)

Bomberos del SEM Oleiros apagando el fuego de un incendio en Pastoriza el pasado viernes SEM Emergencias Oleiros

Esta tarde, el monte de Pastoriza, en el límite entre el municipio de Arteixo y A Coruña, ha vuelto a arder.

Se trata de la tercera vez que se activa el fuego que el pasado viernes hizo saltar las alarmas en el barrio de Novo Mesoiro, desde donde se podía ver la gran humareda que salía de entre la maleza.

El de este mediodía se inició a eso de las 15:46 y se dio por estabilizado a las 15:51. Durante esa hora se trasladaron al lugar miembros de la Consellería de Medio Rural, con un agente, dos brigadas, tres motobombas y un helicóptero, así como efectivos municipales.

Por el momento se desconoce la superficie afectada, aunque se sabe que fue menor que la de los últimos dos días.

Los vecinos de Novo Mesoiro no quitan ojo a este espacio de monte, del que no descartan que vuelva a salir humo en las próximas horas, tal y como lleva pasando en los últimos días.