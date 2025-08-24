Agosto llega a su fin: las nubes vuelven a A Coruña tras un sábado plenamente veraniego

Regresan las nubes a la ciudad de A Coruña tras un sábado plenamente veraniego. Agosto llega a su fin y, con él, el tiempo comienza a desestabilizarse.

Según la predicción de MeteoGalicia, y a pesar de que ayer se alcanzaron los 26 grados de máxima con cielos completamente despejados, la previsión para este domingo es muy diferente.

En cuanto a las temperaturas, la bajada no será muy acusada: se esperan 23 grados de máxima. Sin embargo, la presencia de nubes hará que la sensación térmica sea menor que la del día anterior.

Aunque no se prevén precipitaciones, la nubosidad persistirá hasta mañana al mediodía, acompañada de viento y niebla matinal.

De cara al martes, MeteoGalicia anuncia la llegada de lluvias, junto con un ligero descenso de las temperaturas.