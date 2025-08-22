Susana Blanco, José Villaverde y Luis Fernández, los premiados en el XVI Concurso de Tortilla Española

El secreto de la mejor tortilla de O Castrillón en A Coruña: "50% aceite de oliva y 50% de girasol"

El vecino del barrio, Luis Fernández Gende, se alzó con el primer premio del certamen tras superar el tercer puesto que alcanzó en 2023

El barrio de O Castrillón en A Coruña celebró este jueves su XVI Concurso de Tortilla Española en el que Luis Fernández Gende, un transportista jubilado y vecino del barrio, se alzó con el primer premio a su versión de este plato típico de nuestra gastronomía.

"Estoy contentísimo, no me esperaba para nada ganar", cuenta Luis a Quincemil a través de una llamada telefónica. De hecho, no es la primera vez que este coruñés sale laureado de este certamen: "En el 2023 quedé tercero. En dos años he batido mi propio récord", dice entre risas.

Y no es para menos, la suya fue la mejor valorada por un jurado conformado por reconocidos cocineros y gastrónomos coruñeses, que cataron un total de 54 tortillas clásicas (aceite, huevo y patatas, con la opción de añadir o no cebolla) presentadas al concurso.

"¿Y cuál es el secreto de tu tortilla?", le pregunto. "Echo mitad de aceite de oliva y mitad de girasol", confiesa. "También peso todos los ingredientes que utilizo: un kilo y medio de patatas y nueve huevos", añade. Por supuesto, las patatas son de su frutería de confianza en el barrio, Hermanos Abad, y los huevos caseros de las gallinas de un familiar.

Aunque hay otro factor indispensable que influye en el sabor de este plato: la mano que tenga el cocinero con los fogones. "Mi mujer también se presenta todos los años y nunca ha ganado. Tiene que ser la mano en la cocina porque los dos hemos utilizado la misma materia prima", señala Luis.

El vecino de O Castrillón comparte con Quincemil que piensa celebrar este viernes su triunfo haciéndole una de sus tortillas a su madre. "Se la hago todas las semanas, pero hoy ya le he dicho que va a comer una tortilla de campeonato", dice riendo.

Lo cierto es que la tortilla de Luis arrasa entre su familia y amigos: "Mis nietos me piden muchas veces que se la haga", cuenta. Aunque, este cocinero desvela que este plato no es su única especialidad: "Al estar jubilado cocino todos los días en casa".

En la segunda posición del concurso se situó José Villaverde Ríos y en la tercera Susana Blanco Alfonsín. El certamen está organizado por la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 'IAR' y este año contó con Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (Eventos Alborada), Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca Cociña Bar), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (monitora de Nutrición y Cocina) y Pepe Vázquez (O´Secreto), como jueces.