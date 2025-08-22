El secreto de la mejor tortilla de O Castrillón en A Coruña: "50% aceite de oliva y 50% de girasol"

El barrio de O Castrillón en A Coruña celebró este jueves su XVI Concurso de Tortilla Española en el que Luis Fernández Gende, un transportista jubilado y vecino del barrio, se alzó con el primer premio a su versión de este plato típico de nuestra gastronomía.

"Estoy contentísimo, no me esperaba para nada ganar", cuenta Luis a Quincemil a través de una llamada telefónica. De hecho, no es la primera vez que este coruñés sale laureado de este certamen: "En el 2023 quedé tercero. En dos años he batido mi propio récord", dice entre risas.

Y no es para menos, la suya fue la mejor valorada por un jurado conformado por reconocidos cocineros y gastrónomos coruñeses, que cataron un total de 54 tortillas clásicas (aceite, huevo y patatas, con la opción de añadir o no cebolla) presentadas al concurso.

"¿Y cuál es el secreto de tu tortilla?", le pregunto. "Echo mitad de aceite de oliva y mitad de girasol", confiesa. "También peso todos los ingredientes que utilizo: un kilo y medio de patatas y nueve huevos", añade. Por supuesto, las patatas son de su frutería de confianza en el barrio, Hermanos Abad, y los huevos caseros de las gallinas de un familiar.

Aunque hay otro factor indispensable que influye en el sabor de este plato: la mano que tenga el cocinero con los fogones. "Mi mujer también se presenta todos los años y nunca ha ganado. Tiene que ser la mano en la cocina porque los dos hemos utilizado la misma materia prima", señala Luis.

El vecino de O Castrillón comparte con Quincemil que piensa celebrar este viernes su triunfo haciéndole una de sus tortillas a su madre. "Se la hago todas las semanas, pero hoy ya le he dicho que va a comer una tortilla de campeonato", dice riendo.

Lo cierto es que la tortilla de Luis arrasa entre su familia y amigos: "Mis nietos me piden muchas veces que se la haga", cuenta. Aunque, este cocinero desvela que este plato no es su única especialidad: "Al estar jubilado cocino todos los días en casa".