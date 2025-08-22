Una falsa alarma de bomba paraliza la pasarela entre las estaciones de tren y de autobús de A Coruña

A plena luz del día y con los viandantes que querían cruzar por la pasarela que comunica la estación de tren de A Coruña con la estación de buses, la Policía Nacional ha tenido que desplegar esta mañana un dispositivo por un falso aviso de bomba.

Fuentes policiales explican que recibieron el aviso de que una mochila se encontraba abandonada de manera sospechosa en la pasarela y que podría contener material explosivo. Rápidamente, los agentes se movilizaron hasta la zona y la acordonaron con un amplio dispositivo policial, ante la mirada expectante de los viandantes.

Finalmente, tras una inspección, se comprobó que la mochila estaba vacía y se dio por falsa alarma, por lo que la pasarela recuperó su actividad habitual, conectando los dos barrios de Os Mallos y Cuatro Caminos.