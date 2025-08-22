Declarado un incendio forestal en la parroquia de Pastoriza, en Arteixo, visible desde A Coruña

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en la parroquia de Pastoriza, en el municipio de Arteixo (A Coruña).

El fuego comenzó alrededor de las 14:43 horas y, desde ese momento, bomberos de A Coruña, junto con los del Consorcio contra Incendios e Salvamento y equipos de la Consellería do Medio Rural trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero enviados por la Xunta, además de los efectivos municipales. Por el momento, se desconoce la superficie afectada y las causas que originaron el fuego.

La columna de humo es visible desde distintos puntos de Arteixo e incluso desde la ciudad de A Coruña, donde numerosos vecinos han alertado de su magnitud.

Las autoridades mantienen activo el operativo con el objetivo de contener el avance del fuego y minimizar los daños en el entorno forestal.

Colaboración ciudadana

Por su parte, los equipos de emergencias han solicitado a los vecinos de Novo Mesoiro que retiren los coches de la explanada próxima a la pista de baloncesto del barrio para facilitar el paso de los bomberos.