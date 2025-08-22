Incendio en Arteixo

Ofrecido por:

A Coruña

Declarado un incendio forestal en la parroquia de Pastoriza, en Arteixo, visible desde A Coruña

Bomberos y efectivos del Medio Rural trabajan desde este mediodía en la extinción de las llamas, cuyo alcance aún se desconoce

Más informaciónGalicia arde sin descanso: ocho focos activos, dos nuevos, y 88.000 hectáreas consumidas

Publicada
Actualizada

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en la parroquia de Pastoriza, en el municipio de Arteixo (A Coruña).

Mapa de superficie forestal quemada en Galicia a 21 de agosto de 2025, según el sistema EFFIS, del programa europeo Copernicus.

El fuego comenzó alrededor de las 14:43 horas y, desde ese momento, bomberos de A Coruña, junto con los del Consorcio contra Incendios e Salvamento y equipos de la Consellería do Medio Rural trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero enviados por la Xunta, además de los efectivos municipales. Por el momento, se desconoce la superficie afectada y las causas que originaron el fuego.

La columna de humo es visible desde distintos puntos de Arteixo e incluso desde la ciudad de A Coruña, donde numerosos vecinos han alertado de su magnitud.

Las autoridades mantienen activo el operativo con el objetivo de contener el avance del fuego y minimizar los daños en el entorno forestal.

Colaboración ciudadana

Por su parte, los equipos de emergencias han solicitado a los vecinos de Novo Mesoiro que retiren los coches de la explanada próxima a la pista de baloncesto del barrio para facilitar el paso de los bomberos. 