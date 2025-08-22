Culleredo (A Coruña) conmemora la recuperación de los cuerpos de los guerrilleros de Almeiras

Imagen de cuando se localizaron en Mesía (A Coruña) los cuerpos los represaliados por el franquismo ARMH

El Concello de Culleredo y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de acuerdo con las familias, celebrarán el próximo lunes, 25 de agosto, un acto de homenaje y entrega de los cuerpos de dos guerrilleros del municipio asesinados por la Guardia Civil en junio de 1952: José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto.

Los dos eran naturales de la parroquia de Almeiras y miembros de la guerrilla antifranquista asesinados el 22 de junio de 1952 en Visantoña (Mesía). Sus cuerpos fueron exhumados en agosto del año 2024 en el cementerio situado en la parroquia de Mesía.

Un año después de la recuperación de sus cuerpos, el lunes vuelven a la que fue su casa. El acto tendrá lugar en el Salón de Plenos del Concello de Culleredo a partir de las 11:30 horas.

Intervendrán el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, el alcalde de Mesía, Mariano Iglesias, la vicepresidente de la ARMH, Marco González, y el párroco de Visantoña, Gumersindo Campaña. Por parte de los familiares de las víctimas: Alberto Gómez Rodríguez, sobrino, y Dolores Rodríguez Núñez, hermana de José Galán Núñez y, Teresa Ramiro, sobrina de Manuel Ramiro Souto

Los vecinos del municipio y demás familiares de los represaliados podrán acudir como público al acto, que estará presentado por Clara Bernal y la música de Bea la de Estrella, en el que se entregarán los restos de los represaliados y los objetos de la exhumación.

Por último, a las 13:30 horas tendrá lugar el entierro de los guerrilleros en el cementerio de Almeiras.