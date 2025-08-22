Un coche se empotra contra un muro en A Coruña sin causar heridos Eloy TP

Un coche colisionó este jueves, 22 de agosto, por la noche contra un muro en la avenida Glasglow, en la zona de Elviña, en A Coruña, poco antes de la incorporación a la avenida de San Cristóbal. El accidente no dejó heridos, aunque sí daños materiales.

El siniestro se produjo sobre las 21:36 horas de ayer y, por ahora, se desconocen las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de A Coruña, que se encargaron de la limpieza de la calzada.