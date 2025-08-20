Oleiros (A Coruña) no pagará servicios "incumplidos" por la concesionaria de recogida de basura

Oleiros ha anunciado este miércoles que iniciará los trámites administrativos necesarios para que el Consorcio das Mariñas no pague la parte correspondiente a los servicios no prestados en el municipio. El ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones el "incumplimiento del contrato" de la recogida de la basura y del funcionamiento del punto limpio de Iñás.

El Concello de Oleiros asegura que el punto limpio de Iñás, gestionado por el Consorcio das Mariñas, sigue sin prestar los servicios que le corresponden por contrato. En un comunicado, el ayuntamiento asegura que tras su denuncia la semana pasada fueron retirados grandes electrodomésticos amontonados, pero no se les permite a los vecinos depositar podas o escombros.

"Ante estas graves deficiencias en el funcionamiento del punto limpio de Iñás y del incumplimiento de las frecuencias de recogida, la no limpieza del entorno de los contenedores, el uso de camiones averiados que pierden basura en las calles y la no reposición de contenedores rotos, el ayuntamiento va a proceder a iniciar los trámites administrativos necesarios para que el Consorcio das Mariñas no pague la parte correspondiente a los servicios no prestados en Oleiros", asegura el concello.

El ayuntamiento, además, exigirá "la mayor sanción económica posible" para la empresa concesionaria por incumplimiento de contrato. El Concello de Oleiros acusa al presidente del Consorcio das Mariñas de tolerar todos estos incumplimientos: "¿Por qué no actúa? ¿Por qué se está beneficiando a una empresa privada desde el Consorcio das Mariñas?"

A este respecto, el Consorcio das Mariñas, a través de un comunicado, aseguró la semana pasada tras las quejas de Oleiros que "las medidas y actuaciones corresponden no solo al presidente sino a todos los miembros de la entidad. De hecho, recuerda, se acaba de imponer una sanción a la concesionaria por este motivo".

"El presidente muestra su total disposición a seguir considerando en el seno del Consorcio cualquier acción para lograr un servicio eficaz y que atienda a las necesidades diarias de los vecinos de la comarca, cuestión que es indiscutiblemente prioritaria", añade el comunicado, en el que elude "entrar en ningún juego político con el alcalde de Oleiros".