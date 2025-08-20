El Consorcio As Mariñas responde a Oleiros (A Coruña) tras sus quejas por la retirada de la basura

El Consorcio As Mariñas ha respondido al ayuntamiento de Oleiros, que amenaza con no pagar los servicios de limpieza incumplidos a su juicio por la empresa concesionaria del servicio supramunicipal.

En un extenso comunicado, la agrupación indica que "la modernización y mejora del servicio de recogida de residuos sólidos es una prioridad para los ocho ayuntamientos que conforman la entidad, con medidas y estipulaciones que van recogidas en los pliegos de la nueva licitación de la prestación, que se llevará a cabo de forma inminente".

"La apuesta de ofrecer un servicio acorde con las necesidades actuales, cumpliéndose los 20 años de vigencia del contrato, es común a todos los alcaldes y alcaldesas y por ello se viene trabajando en las últimas semanas en la redacción de unas condiciones que marcarán la nueva recogida", dicen.

El Consorcio "muestra por ello su sorpresa con las declaraciones públicas de Oleiros, reclamando algo que precisamente ya se trató en el pleno de la entidad con un consenso absoluto y para lo que se tomaron además medidas".

"Con independencia del juego político que se pretenda, los alcaldes del Consorcio ya avanzaron formalmente en los pasos para ofrecer una prestación con contenedores renovados, mayores frecuencias de recogida, nuevos equipamientos y con iniciativas como promoción de la reutilización en puntos limpios, entre otros muchos aspectos", puntualizan.

"También apuesta por incidir en la concienciación ciudadana, dado que es fundamental la separación en origen y el depósito correcto para que el servicio funcione correctamente y sin causar problemas en el entorno de los contenedores", manifiestan.

En concreto, desde el Consorcio explican lo siguiente.

Puntos limpios

En los puntos limpios no se impide el depósito de ninguno de los residuos admitidos, siempre y cuando sean de tipología doméstica en estricto cumplimiento de la normativa sectorial y en las cantidades máximas indicadas en el reglamento del servicio.

Las retiradas de los residuos competen a los gestores autorizados de cada uno, que son nombrados por la Xunta de Galicia. Es el caso de los electrodomésticos y demás RAEE, cuyo contenedor estaba colmatado a la espera de su vaciado, operación que el gestor correspondiente completó en el tiempo máximo de respuesta desde el aviso del Consorcio, ya anterior a la información trasladada públicamente por Oleiros.

En cuanto a los restos de poda, uno de los más empleados, sólo se deriva a otros puntos limpios próximos en casos puntuales de llenado a causa del elevado uso del servicio. Hay que recordar que los puntos limpios son destinados sólo al uso particular. Por otro lado, a día de hoy el contenedor para escombros está vacío, a ningún usuario particular se le ha denegado el acceso.

Incumplimiento de frecuencias

No se ha constatado incumplimiento alguno en las frecuencias. Este año se han implementado servicios complementarios durante las tardes que se iniciaron previamente al verano para los cambios de contenedores dada la variación de fracciones de recogida.

También se ha mantenido el refuerzo en la recogida de cartón, sobre todo en zonas comerciales y grandes generadores, y la recogida de vidrio en zonas de hostelería. Y muy especialmente durante las tardes se han dedicado recursos a la limpieza de vertidos incontrolados que se notifican previamente a cada Concello para la actuación de orden público.

Mayor generación de residuos

Se está detectando una generación de residuos muy superior a veranos anteriores, por lo que sí que se ve conveniente una ampliación de los refuerzos de verano para el futuro.

Depósitos incontrolados

Se han detectado también problemas graves de orden público, con grandes cantidades de depósitos incontrolados de residuos directamente sobre el suelo, a granel, que este verano se ha agravado por el mal uso de los nuevos contenedores.

También se han registrado acumulaciones de cartonaje sin doblar ni cortar en el suelo, residuos voluminosos a cualquier hora del día, cualquier día de la semana sin aviso y gran cantidad de residuos que no se recogen en vía pública, como escombros, podas, etc.

La proliferación de estos hechos, que obviamente genera suciedad alrededor de los contenedores, la está padeciendo este verano también el municipio de Oleiros. Están ocurriendo especialmente por operaciones de mudanza en urbanizaciones.

No constan averías en camiones, si vertidos puntuales

No hay constancia de averías en los camiones pero sí se han detectado vertidos puntuales en el caso de contenedores que dan servicio a supermercados o restaurantes y que están llenos de residuos líquidos.

Los camiones no son estancos, puesto que están destinados a residuos sólidos urbanos, y los líquidos pueden verter del camión o durante el vaciado de los contenedores y lo mismo en aquellos contenedores cuya tapa de descarga fue manipulada para poder depositar residuos a granel, algo muy frecuente.

Los contenedores

Se continúa trabajando en la reparación y reposición de los contenedores, muchos de los cuales cumplen su vida útil y por ello no presentan el estado lógicamente igual que cuando se estrenaron.