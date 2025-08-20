La Banda Municipal de A Coruña y el Coro Gallego Cantigas da Terra representarán "As Cigarreiras"

La Banda Municipal de A Coruña y el Coro Gallego Cantigas da Terra unirán fuerzas artísticas el próximo domingo 24 de agosto en la plaza de María Pita para ofrecer al público coruñés un espectáculo único: “As cigarreiras”, tal y como ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Esa noche, más de cien artistas subirán al escenario para recrear, a través de la música y del teatro, la pionera revuelta obrera protagonizada por las cigarreras coruñesas de la Fábrica de Tabacos da Palloza el 7 de diciembre de 1857.

El origen de “As cigarreiras” radica en la invitación que la Banda Municipal trasladó a Cantigas da Terra para crear un espectáculo conjunto.

Desde esta agrupación, fundada en la ciudad en 1916, se agradeció la propuesta y se planteó recrear la mencionada revuelta de las cigarreras a través de la recuperación del género tradicional de la estampa gallega.

Este episodio histórico constituye un auténtico hito del movimiento obrero, ya que la Fábrica de Tabacos fue el escenario de las primeras luchas sindicales protagonizadas por mujeres en toda Europa.

A partir de este contexto, el espectáculo muestra un recorrido por la historia de la fábrica a través de sus protagonistas, las cigarreras, gracias a las cuales también descubriremos secretos de la ciudad herculina y sus lugares.

El espectáculo se estructura en tres actos. Acompañando a las cigarreras, el primer acto presenta el trabajo en la fábrica, con alusiones al coro fabril y a su importancia en el contexto industrial.

El punto de inflexión llega al final del segundo acto, cuando estalla la revuelta y la “Foliada da Cruña” es interpretada por las trabajadoras a modo de himno.

Finalmente, la última sección desarrolla el argumentario a favor de unas condiciones de trabajo dignas, siempre enmarcadas en el repertorio musical propio de la ciudad herculina.