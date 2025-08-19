Una manada de jabalíes se deja ver de madrugada por el Paseo de los Puentes en A Coruña

Una manada de jabalíes se deja ver por el Paseo de los Puentes en A Coruña Cedida

Parece que los jabalíes le han cogido especial cariño a A Coruña. Este lunes por la noche una manada al completo se ha dejado ver por el Paseo de los Puentes. En total, seis cerdos salvajes, cinco crías y su madre, se alimentaban por la zona verde del parque.

Un seguidor de Quincemil captó a los animales mientras paseaba por la zona y grabó la escena. En las imágenes puede verse la familia de jabalíes paseando por el campo y olfateando todo a su paso.

Se desconoce si todavía permanecen en la zona, ya que fueron vistos alrededor de medianoche. Todo podría apuntar a que se trata de los jabalíes que frecuentan habitualmente por las noches las zonas de Os Rosales, Riazor y O Portiño.

La semana pasada, un conductor que circulaba por O Portiño atropelló a un jabalí que se encontraba por la zona acompañado de una jauría. El animal falleció tras el impacto y sus restos fueron retirados esta mañana por los servicios de limpieza municipales. Se desconoce si podría estar relacionado con la familia avistada anoche.