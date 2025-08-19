Las carabelas portuguesas siguen llegando a las playas de A Coruña: retiran una en Riazor

Las carabelas portuguesas se han dejado notar en las playas de A Coruña este mes de agosto. Estas falsas medusas han sido retiradas de varios arenales, la última este mismo martes en Riazor, y han provocado varias picaduras leves en lo que va de verano.

Fuentes municipales confirman que este martes se ha retirado una carabela portuguesa de la playa de Riazor. Una cifra que está muy lejos de las 25 de la primera semana completa de agosto, o las 150 registradas hasta el día 11 en las playas coruñesas.

Conocidas como "falsas medusas", han provocado un total de 13 picaduras en los arenales de toda la ciudad, la mayor parte debido a que las personas las tocan cuando aparecen pese a las advertencias que se emiten a través de megafonía.

Todas las playas de A Coruña están abiertas este martes 19 de agosto en el que se espera que las temperaturas no superen los 22 grados. El cielo estará nublado y se esperan lluvias esta misma noche, que continuarán mañana miércoles y el jueves por la mañana.

¿Qué hacer si te pica una carabela portuguesa?

La picadura de las carabelas portuguesas puede ser dolorosa y provocar el enrojecimiento de la piel, descamación y fiebre. La Consellería de Sanidade recomienda, en caso de sufrir una picadura de estas "falsas medusas", salir del agua y eliminar los posibles tentáculos sin tocarlos con las manos.

"Es muy importante que en ningún momento se rasque o friegue la zona afectada, ni que se empleen toallas o arena para limpiar la herida, ya que esta presión podría aumentar la liberación de veneno", señala el Sergas.

El segundo paso a seguir será "lavar la zona afectada con agua de mar limpia, comprobando previamente que ese agua no tenga fragmentos de tentáculos". A este respecto apunta que "nunca se debe lavar la zona con agua dulce".

El siguiente paso es aplicar frío sobre la zona de la picadura mediante una bolsa de plástico con hielo", que se dejará unos 15 minutos para evitar "que el veneno pase al riego sanguíneo". A continuación, se aplicará "tintura de yodo para evitar posibles infecciones".