El Puerto de A Coruña licita el edificio multiusos de O Parrote por 457.000 euros

El Puerto de A Coruña licita el edificio de servicios de O Parrote Puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha licitado las obras del edificio auxiliar que completará las dotaciones de la nueva zona náutica de O Parrote. El presupuesto es de 457.000 euros, IVA incluido, y el plazo máximo de ejecución es de seis meses.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Autoridad Portuaria firmaron el pasado 1 de agosto el convenio de colaboración, que establece que el departamento autonómico financie el 100% del proyecto y que el Puerto de A Coruña se encargue de su construcción. Las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 15 de septiembre.

La previsión es que el edificio pueda utilizarse el próximo verano, dando servicio a los usuarios de la plataforma náutica. Esta "construcción sencilla", de una sola planta y rematada en madera, se integrará en el entorno y contará con pañol para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y un ambigú con una terraza orientada al mar.

La habilitación de la estructura para actividades náuticas ha avanzado de forma significativa estos días con la colocación en las aguas de O Parrote de los pantalanes que conformarán la plataforma flotante. Estas obras, que corren a cargo de la Xunta de Galicia, concluirán a lo largo del mes de septiembre, por lo que los ciudadanos ya podrán utilizar la nueva zona náutica.

El proyecto se completa con una pasarela de acceso a la plataforma, una rampa para la subida y bajada al mar de las embarcaciones y más de 150 metros de gradas en la escollera del paseo marítimo, que también están en la fase final de su construcción.

El Puerto de A Coruña señala en un comunicado que todo el proyecto ha sido coordinado desde el principio con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, ya que en O Parrote está autorizado el marisqueo en determinadas épocas del año, y el uso del área náutica no interferirá en esta actividad extractiva.