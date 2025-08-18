A Coruña inicia la semana con sol y nubes a la espera del regreso de la lluvia

A Coruña incia la semana con sol y nubes a la espera del regreso de la lluvia Miriam García

El verano continúa avanzando en A Coruña. Este lunes 18 de agosto, la ciudad amanece con nubes y claros y temperaturas suaves, que se mantendrán a lo largo de la jornada, con máximas de 23 grados.

Por la noche, las temperaturas no descenderán de los 18 grados, por lo que se espera un lunes agradable. El martes se producirá un ligero descenso, con valores que oscilarán entre los 17 y 22 grados.

El martes por la noche regresará la lluvia tras semanas de ausencia, un adelanto de un miércoles lluvioso en el que las temperaturas bajarán hasta los 16 grados. La calidad del aire se mantendrá en niveles favorables durante los próximos días.