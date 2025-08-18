Activo un incendio forestal en el Monte Costa en Culleredo (A Coruña)

En la madrugada de este lunes se ha declarado un incendio forestal en el Monte Costa, en el municipio coruñés de Culleredo. El foco fue detectado sobre las 4:30 horas de la mañana y está afectando a una zona de monte.

Según informa el Concello de Culleredo, en la zona se encuentra trabajando un dispositivo conformado por brigadas contraincendios de la Xunta, el servicio de Emerxencias de Culleredo, la Policía Local, los Bomberos del parque provincial de Arteixo, el servicio de Emerxencias de Oleiros, así como los servicios municipales de aguas.

El alcalde, José Ramón Rioboo, se encuentra en la zona realizando un seguimiento de las operaciones de actuación contra el fuego. La coordinación se está realizando desde la zona de Cillobre.

En principio no se espera que el fuego afecte a viviendas. La zona más próxima, por un lado, es el núcleo de Cillobre, pero la acción de los servicios junto a la presencia de varias carreteras que pueden ejercer de barrera contiene el fuego.

Desde el Concello, informan de que en la zona se ha cortado el servicio de electricidad al existir tendido eléctrico.