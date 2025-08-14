Tercer incendio en una semana en el Monte de San Pedro, en A Coruña

Declarado un incendio en el monte de San Pedro en A Coruña Cedida

Por tercera vez en una semana los bomberos de A Coruña han tenido que desplazarse hasta el Monte de San Pedro para extinguir un incendio.

En concreto, el fuego se declaró a las 20:39 en la Estrada de Os Fortes, en el mismo enclave donde tanto el fin de semana como a principios de semana se produjeron otros fuegos.

Los profesionales han partido desde el parque de Agrela para atajar las llamas y evitar que se expandan, en un contexto en el que Galicia se encuentra asolada por el efecto del fuego.

La provincia más afectada es la de Ourense, que tiene múltiples incendios declarados que han obligado a confinar a personas en sus domicilios e interrumpir la circulación por tren entre Galicia y Madrid.