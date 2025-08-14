Susto en A Coruña por un incendio en la campana extractora de una cocina Eloy TP

Los bomberos de A Coruña han tenido que intervenir este miércoles por la noche en un incendio en la cocina de un inmueble en la Plaza Elíptica de Os Rosales, en concreto en la calle Emilio Gonzalez López.

Hasta el lugar se desplazaron 9 bomberos con 3 vehículos para extinguir el fuego que se había producido en la cocina de un edificio a la altura de un 7º piso sobre las 21:26 horas de la noche.

Según informan los bomberos a través de su boletín, a su llegada se encontraron con que la puerta del piso estaba cerrada y tuvieron que emplear una mica para abrirla. Una vez pudieron acceder a su interior, localizaron el foco en la campana y cortaron el suministro eléctrico. Después, procedieron a refrigerar todo el mobiliario y a desmontar la campana.

También, ventilaron la vivienda y revisaron alguna vivienda más por si hubiese entrado humo. Algunos de los vecinos esperaron en la calle a que la situación se normalizase.

El propietario de la vivienda, una persona mayor, no sufrió daño alguno ya que unos vecinos le ayudaron a salir. Asimismo, en la actuación, colaboró la Policía Local para regular el tráfico y acordonar la zona. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales.